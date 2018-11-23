|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DOĞRU
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KILIÇPARLAR
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DİLEK
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ÖZTEKİN
|0
|%0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖS
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL YAVUZER
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAYA
|0
|%0
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