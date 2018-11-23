Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DOĞRU 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KILIÇPARLAR 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DOKTOROĞLU 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DİLEK 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR ÖZTEKİN 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖS 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL YAVUZER 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAYA 0 %0 Detay