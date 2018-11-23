|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜR ERDEM ÜNAL
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM EMRE AKBAŞ
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER SARIBAŞ
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KAN
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUTLU METİN
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ÇOLAK
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KARASU
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT TOKER
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BİLER
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM AY
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ÇAM
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF TUNAHAN ŞEN
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BİÇER
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH BAŞYİĞİT
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN ŞAHİN
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ELMAS
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN GÜÇ
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAETTİN YILMAZ
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN LEVENT
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ŞİMŞEK
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM TAŞKIN
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA TAÇYILDIZ
|0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AYDOĞAN
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DURAN
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN HALICI
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER VURAL
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HARMANKAYA
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TANAS
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET KOÇLU
|0
|%0
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