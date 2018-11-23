Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜR ERDEM ÜNAL 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM EMRE AKBAŞ 0 %0 Detay
BAYINDIR
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MUAMMER SARIBAŞ 0 %0 Detay
BAYRAKLI
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MURAT KAN 0 %0 Detay
BERGAMA
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MUTLU METİN 0 %0 Detay
BEYDAĞ
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ÖZGÜR ÇOLAK 0 %0 Detay
BORNOVA
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ÖMER KARASU 0 %0 Detay
BUCA
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ÜMİT TOKER 0 %0 Detay
ÇEŞME
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AHMET BİLER 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
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SALİM AY 0 %0 Detay
DİKİLİ
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ADNAN ÇAM 0 %0 Detay
FOÇA
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NAZİF TUNAHAN ŞEN 0 %0 Detay
GAZİEMİR
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MURAT BİÇER 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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MELİH BAŞYİĞİT 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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EVREN ŞAHİN 0 %0 Detay
KARABURUN
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YAŞAR ELMAS 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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ERCAN GÜÇ 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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ALAETTİN YILMAZ 0 %0 Detay
KINIK
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HASAN HÜSEYİN LEVENT 0 %0 Detay
KİRAZ
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YUSUF ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KONAK
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SELİM TAŞKIN 0 %0 Detay
MENDERES
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HAMZA TAÇYILDIZ 0 %0 Detay
MENEMEN
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YUSUF AYDOĞAN 0 %0 Detay
NARLIDERE
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RAMAZAN DURAN 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
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ORHAN HALICI 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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TANER VURAL 0 %0 Detay
SELÇUK
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EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK 0 %0 Detay
TİRE
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HASAN HARMANKAYA 0 %0 Detay
TORBALI
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İSMAİL TANAS 0 %0 Detay
URLA
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SAMET KOÇLU 0 %0 Detay