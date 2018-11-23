|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR YÜKSEL
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA EKŞİ
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KURTULUŞ
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AÇIK
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN OĞUZ
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL ERGÜN
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EREN
|0
|%0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ŞAHİN
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT GÖDEK
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN AYDIN
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|BERAT KANSU
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI LATİF İŞCEN
|0
|%0
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