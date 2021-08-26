|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YALÇIN
|0
|%0
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|BURÇİN SUCU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AKSOY
|0
|%0
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN CAN HIZARCI
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKAN GÜLBAY
|0
|%0
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SERHAT YAŞAR
|0
|%0
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ÖZKAN
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ SAKA
|0
|%0
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