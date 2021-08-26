Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YALÇIN 0 %0 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
BURÇİN SUCU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF AKSOY 0 %0 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN CAN HIZARCI 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
BERKAN GÜLBAY 0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SERHAT YAŞAR 0 %0 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ÖZKAN 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ SAKA 0 %0 Detay