|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDİNÇ TAHTACI
|0
|%0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHUN BENLİCAN
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ARAS
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AYDEMİR
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR PAÇALI
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BELGİN ÇİÇEKSEVER
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DİNÇER
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN YAMAN
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ERNİŞ
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT BATU
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KAYA
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA AYATAR
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|SENEM ÖCAL
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ÜZEN
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH TUNCER YOLDAŞ
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ GÖKBAYRAK
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BAŞKAPAN
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR BOYALICI
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHMUZ KIZILKAYA
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ŞENOL
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|CENK CEM ŞAHİN
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN TAŞ
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|BATUHAN BARUT
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DAĞLI
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İNCİ PAKSOY
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ESEN
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN GÜRAKSIN
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE GÖÇAY
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|F. BELMA CAMCI
|0
|%0
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