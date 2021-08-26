Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDİNÇ TAHTACI 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ORHUN BENLİCAN 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ARAS 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH AYDEMİR 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR PAÇALI 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
BELGİN ÇİÇEKSEVER 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DİNÇER 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
CAN YAMAN 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ERNİŞ 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT BATU 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KAYA 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMA AYATAR 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
SENEM ÖCAL 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT ÜZEN 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH TUNCER YOLDAŞ 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ GÖKBAYRAK 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BAŞKAPAN 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR BOYALICI 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEHMUZ KIZILKAYA 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ŞENOL 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
CENK CEM ŞAHİN 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN TAŞ 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
BATUHAN BARUT 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DAĞLI 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İNCİ PAKSOY 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN ESEN 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
TURHAN GÜRAKSIN 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE GÖÇAY 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
F. BELMA CAMCI 0 %0 Detay