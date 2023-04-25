Bir Küçük Gün Işığı 32.Bölüm Fragmanı

"Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."

"Paramparça"

Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder. Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar. Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır. Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar.