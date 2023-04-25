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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
1 Mayıs 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 32.Bölüm Fragmanı

"Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."

"Paramparça"

Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder. Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar. Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır. Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar.

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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı
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Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
1 Mayıs 2023, Pazartesi
32. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
24 Nisan 2023, Pazartesi
31. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
24 Nisan 2023, Pazartesi
31. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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