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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BÖLÜMLER
6 Şubat 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı

Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi atv'de

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
SON FRAGMANI İZLE 22. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
30 Ocak 2023, Pazartesi
21. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
23 Ocak 2023, Pazartesi
20. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
16 Ocak 2023, Pazartesi
19. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
6 Şubat 2023, Pazartesi
22. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
6 Şubat 2023, Pazartesi
22. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
30 Ocak 2023, Pazartesi
21. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
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