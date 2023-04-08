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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
10 Nisan 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 29.Bölüm Fragmanı

"Artık bir evlat sahibi oldun"

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

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Bir Küçük Gün Işığı
27 Mart 2023, Pazartesi
27. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
20 Mart 2023, Pazartesi
26. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
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Bir Küçük Gün Işığı
10 Nisan 2023, Pazartesi
29. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
3 Nisan 2023, Pazartesi
28. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
27 Mart 2023, Pazartesi
27. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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