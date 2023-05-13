Bir Küçük Gün Işığı 34.Bölüm Fragmanı

''İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!''

"Yol Ayrımı"

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.