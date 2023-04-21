ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMAN
24 Nisan 2023, Pazartesi 20:00
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman

Bir Küçük Gün Işığı 31.Bölüm Fragmanı

"Siz kocasını öldürmekten çekinmeyen bir kadınsınız!"

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir. Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir. Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür. Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

DEVAMI
Bir Küçük Gün Işığı
SON BÖLÜMÜ İZLE 30. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
17 Nisan 2023, Pazartesi
30. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
10 Nisan 2023, Pazartesi
29. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı
3 Nisan 2023, Pazartesi
28. Bölüm Bir Küçük Gün Işığı
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Bir Küçük Gün Işığı
24 Nisan 2023, Pazartesi
31. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
17 Nisan 2023, Pazartesi
30. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı - 2. Fragman
Bir Küçük Gün Işığı
17 Nisan 2023, Pazartesi
30. Bölüm fragmanı Bir Küçük Gün Işığı
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