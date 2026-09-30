30 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş'ı aranıyor!

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Motoru bulundu, kendisinden 8 gündür haber yok!

Antalya Kepez'de kuzenine ait motosikletle evden çıktıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş'tan 8 gündür haber alınamıyor. Oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvuran baba Hasan Aktaş, oğlu Kuzey'in Çarşamba günü Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evden motosikletle ayrıldığını anlattı. Motosikletin Cumartesi gecesi Antalya Serik'teki Millet Bahçesi civarında bulunmasına rağmen Kuzey'e ulaşılamadı. Anne ve babası ayrı olan ve babasıyla birlikte yaşayan Kuzey için arkadaşlarından da farklı bilgiler geldi.

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