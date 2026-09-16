Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
Dolandırıcılık ağına dolandı, öldürüldü mü?
Elif Emre Yılmaz'ın kaybındaki şüpheler...
Dolandırıcılık ağının yeni tanığı… Güven verdiği söylenen suskunluklar… Elif Merve Yılmaz'ın akıbeti ile gündeme gelen dolandırıcılık ağının eskiden içindeki kişi ekibimize konuştu.
Şüpheli kayıpta 'cinayet' iddiası...
''Elif Merve Yılmaz gittiği konumda öldürüldü''
16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, Ankara Mamak'taki evinden çıkıp kayıplara karıştı. Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici bahsedilen konumda bir kişinin öldüğünü söyledi.
İbrahim Ekici'nin ölümünde üfürükçü şüphesi.
Müge Anlı gelişmeyi ilk kez açıklıyor...
30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızına şifa ararken tanıştığı üfürükçü tarafından hayatına son verildiğini iddia ediyor.