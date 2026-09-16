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16 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Dolandırıcılık ağına dolandı, öldürüldü mü?
Elif Emre Yılmaz'ın kaybındaki şüpheler...

Dolandırıcılık ağının yeni tanığı… Güven verdiği söylenen suskunluklar… Elif Merve Yılmaz'ın akıbeti ile gündeme gelen dolandırıcılık ağının eskiden içindeki kişi ekibimize konuştu.

Şüpheli kayıpta 'cinayet' iddiası...
''Elif Merve Yılmaz gittiği konumda öldürüldü''

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, Ankara Mamak'taki evinden çıkıp kayıplara karıştı. Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici bahsedilen konumda bir kişinin öldüğünü söyledi.

İbrahim Ekici'nin ölümünde üfürükçü şüphesi.
Müge Anlı gelişmeyi ilk kez açıklıyor...

30 yaşındaki İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ailesi, doğuştan engelli kızına şifa ararken tanıştığı üfürükçü tarafından hayatına son verildiğini iddia ediyor.

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2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!
23 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
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