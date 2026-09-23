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23 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

4,5 aydır kayıptı, Müge Anlı buldu!

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Maria Meryem Balta ülkesine dönecek!

5 aydır kayıp olan 29 yaşındaki üç çocuk annesi Mariia Meryem Balta'nın bulunmasının ardından, genç kadın eşinden şiddet gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu ve Ukrayna'ya dönmek istediğini açıkladı. 29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra kaybolan Mariia Meryem, Müge Anlı'nın programında bulunmuş ve eşi Cebrail Balta'dan şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Yayının ardından İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girerken, Mariia Meryem stüdyodan alınarak Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Verdiği ifadede eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek şikâyetçi olan genç kadın, boşanmak ve ülkesine dönmek istediğini belirtti.

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