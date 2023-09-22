Müge Anlı ile Tatlı Sert

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüpheli noktalar... Tayfur, eşinin kaybolduğu gün nereye gitti?

Tayfur, eşinin kaybolduğu gün evden çıktığını, kahveye gittiğini anlattı. Eşini telefonla neden aramadığı soruldu. Tayfur aradığını telefonunun çalmadığını karısının köye gittiğini düşündüğünü o yüzden köyü aramadığını söyledi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında soru işaretleri ''Karım, çarpışan arabalara binmiştir diye lunaparka gittim''

Hıdırlığa gittiğini kabul eden Tayfur, 6 saat boyunca gezdiğini söyledi. Bedriye'nin tek başına Hıdırlığa gitmediğini, eşinin çarpışan arabalara bindiğini

kaybolmadan bir kaç gün önce de lunapark'a götürdüğünü anlattı. Tekrar Hıdırlık'da olabileceği için buralara baktığını söylerken endişeli hali dikkat çekti.

Kayınbiraderinden gelen çağrıya neden yanıt vermedi?

Tayfur neden açmadığını bilmediğini söylerken Şevki Hoca daha önce kayınbiraderinle konuştuğunu söyledin, telefon kayıtları çıktıktan sonra fikrini değiştirdin diyerek Tayfur'a çok rahat yalan söylüyorsun dedi. Rahmi Özkan ise, Bedriye Kılıç'ın ailesinin öğrenmesinden korktuğu için açmadığına dikkat çekti.