Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

5 yaşındaki kızıyla birlikte alı mı kondu?

Melike Öztürk ve kızının kaybında iddialar...

Necla Hanım kızının ilk eşinin kızı üzerinden para kazandığı için kızının ondan kaçtığını, Poyraz isimli birine kaçtığını şimdi aynısını bu kişinin yaptığını kızına üç haftadır ulaşamadığını söyledi. Poyraz adlı kişininde evli olduğu iddialar arasında. Küçük kızını da yanına alan Melike nerede? Kaybındaki iddialar...

Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi

Kocası ve kayınpederi olay günü ne yaptı?

Tayfur, babasına olay günü gitti mi? Adem Bey ile ilgili iddialar ise, olay günü örtbas etmek için babasından yardım aldığı yönündeydi. Canlı yayına gelen Adem Bey, olay günü onu görmediğini, Bedriye ve Tayfur'un kiraza gittiklerini gelinin çok iyi biri olduğunu söyledi.

Bedriye Kılıç öldürüldü mü?

Bedriye Kılıç'ın ağabeyi Muhammet Er olay günü Tayfur'un babasının kendisini aradığını Bedriye'yi bulup bulamadığımızı sordu dedi. İddiasına göre

Adem Bey'in ''Arayıp durmayın ben Bedriye'yi evde saklıyorum'' dediğini Tayfur'a ders vermek istediğini söylediğini söyledi.

Kızıyla birlikte alıkonduğu düşünülüyordu, Melike Öztürk bulundu.

Yayına bağlanan genç kadın annesine 'neden çıktın ben kayıp değilim derken, anne Necla Hanım ise kapat telefonu o zaman çocuğunu da burada bırakıyorum' dedi.