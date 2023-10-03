Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Kızı ve torunu için endişe taşıyordu, Necla Öztürk günler sonra kızına kavuştu.

Küçük kızını alarak evinden uzaklaşmıştı, Melike, annesinin yanında eşinin karşısında...

eski eşi Serdar Bey'in iddialarına göre, Melike'ye yasaklı madde sattırıldığı çocuklarının akıbetinin de kötü olduğu yönündeydi. Melike, çocuklarına çok iyi bakıldığını, Serdar'ın yasaklı madde kullandığı evine bakmadığıydı.

Bedriye Kılıç öldürüldü mü?

Kaybolan karısının ardından izlediği yol haritası, Kör kuyular, ıssız alanlar, tehlikeli noktalar...

Issız alandan dönerken hangi yolu kullandı?

Tayfur Kılıç'ın Akşehir'e dönüşte takip etmiş olabileceği güzergahlar için bu kez Çimendere'den Ilıcağ'a doğru yola çıkıldı. ''Cenaze çıkacak'' dediği yere gitti mi? Cankurtaran istikametinde gittiği yoldan dönmediği tespit edildi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

''Mesaj olayı tarafları çok öfkelendirdi''

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, sütçü Sefer'in karısının kendisini aradığını, kimseye birşey demediğini köydeki herkesin bu konuyu bildiğini... Sütçü Sefer'in karısı mesaj atan Bedriye'ye 'seni bir gecede kaybedeceğim' diye mesaj attığını bunuda eşinin gördüğünü anlattı.