1 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Babası günlerdir onu arıyordu!

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15 yaşındaki Müge Anlı'da bulundu!

Antalya Kepez'de kuzenine ait motosikletle evden çıktıktan sonra 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş bulundu. Oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvuran baba Hasan Aktaş, programda güzel haberi aldı. Müge Anlı, Kuzey'in Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğunu ve teslim alındığını açıkladı. Hasan Bey'in programa katıldığı sırada Antalya'daki evinde yangın çıktığı öğrenilirken, oğlunu aramaktan vazgeçmeyen baba, komşuların yangını söndürdüğünü ve kendisi için en önemli şeyin çocuğunun bulunması olduğunu söyledi.

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