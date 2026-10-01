Bavulunu alıp kayıplara karıştı!

Müge Anlı'da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Doruk Gencer'in eşyalarını alarak evden ayrılması ve kendisinden haber alınamaması gündeme geldi. Mesleki eğitim merkezinde eğitim gören ve aynı zamanda oto elektrikçide çırak olarak çalışan Doruk'un, geçtiğimiz salı günü ailesi işe gittikten sonra evden ayrıldığı öğrenildi. Babası Şükrü Bey'in işe gitmediğini fark etmesi üzerine eve dönmesiyle, Doruk'un ayakkabı ve kıyafetlerini sarı renkli bir bavula koyarak götürdüğü ortaya çıktı.