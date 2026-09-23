Biri engelli, 4 çocuk annesi Tayibe İzmit nerede?

Müge Anlı'da 8 Eylül'de kaybolan 38 yaşındaki dört çocuk annesi Tayibe İzmit'in geçmişte de evden ayrıldığı ve sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Eşi Fahri İzmit, Tayibe'nin daha önce de iki kez evi terk ettiğini ve bu kez dönmesini istemediğini, yalnızca küçük çocuğunun bakımını düşündüğünü söyledi. Yayına bağlanan Muharrem Bey ise Tayibe ile yaklaşık 2,5 ay önce Çeşme'de birlikte kaldıklarını, Tayibe'nin kendisini bekar ve dul olarak tanıttığını, daha sonra evli olduğunu öğrendiğini iddia etti. Muharrem, Tayibe'nin ardından kaybolduğunu ve yaşananlar nedeniyle çocuklarından utandığını söylerken, Fahri bu açıklamalara tepki göstererek Muharrem'i yalan söylemekle suçladı.