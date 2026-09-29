29 Eylül 2026, Salı 10:00

Elif Merve Yılmaz öldürüldü mü?

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"Mikail ve Ceyda üstlerinde kan lekesi ile evime geldi"

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına aktardığı öne sürülen bilgiler yeni soru işaretlerine neden oldu. Tuğba'nın anlatımına göre Hacı İpek'in, 2021 kışında Mikail ve Ceyda'nın eve geldiğini, araçlarının Karapürçek tarafında hasar gördüğünü ve üzerlerinde çamur izleri bulunduğunu söylediği aktarıldı. Hacı İpek ise bu bilgileri doğrulayarak aracın tamponunun kırık olduğunu ancak üzerinde kan lekesi bulunmadığını ve bunları daha önce emniyette de anlattığını belirtti. Müge Anlı, Tuğba'nın babasından duyduğunu söylediği farklı ayrıntıları da aktararak Mikail ve Ceyda'nın saçları ve üzerleri dağınık şekilde eve geldiklerini, üzerlerinde kan lekeleri bulunduğunu, aracın bagajında ise kazma ve kürek görüldüğünü iddia etti.

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