1 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Elif Merve Yılmaz'ın olay günü konuştuğu erkek arkadaşından iddialar

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"Mikail ve Ceyda'dan çok arama vardı"

Elif Merve'yi çalıştırdığı öne sürülen Mikail'in babası Hacı İpek de canlı yayına bağlanırken, kızı Tuğba babasına bildiklerini anlatması için çağrıda bulundu. Yayında ayrıca Elif Merve'nin kaybolduğu gün görüştüğü erkek arkadaşının açıklamaları ekrana geldi. Arkadaşı, Elif Merve'nin daha önce kendisine işlerin içinde olduğunu söylediğini ve kendisini bu konuda uyardığını anlatırken, kaybolduğu gün genç kızın telaşlı bir şekilde arayarak yanında Bahar'ın ve bir erkeğin bulunduğunu, araçla hızla gittiklerini ve peşlerinde birilerinin olduğunu söylediğini aktardı.

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