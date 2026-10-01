1 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Hamid Yorulmaz babasını bulup ameliyat olmak istiyor!

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"Hamid'in gerçek babasını dayısı bilir"

Müge Anlı'da ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın ailesiyle ilgili yeni iddialar ve tanık anlatımları gündeme geldi. Hamid'in annesinin hâlâ konuşmadığını belirten Müge Anlı, daha önce programa bağlanan Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın işaret ettiği kişilere ulaşıldığını aktardı. Dayısının eski eşi Hatice Hanım ve ağabeyi Sezgin Bey, Hamid'in biyolojik babası konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söylerken, Sezgin Bey köyde Hamid'in annesinin farklı erkeklerle görüştüğüne dair yıllardır konuşulan iddiaların bulunduğunu öne sürdü. Hamid ise dayısının kendisini tehdit ettiğini ve geçmişte kendisine yasadışı işler yaptırdığını iddia etti.

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