İlknur Düzgün, Müge Anlı’ya itiraf etti!
15 Ekim 2026, Perşembe 10:00

İlknur Düzgün, Müge Anlı'ya itiraf etti!

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"Cinayet Osmaniye'de işlendi"

Mehmet Çabuk dosyasında kayınvalide Selma Hanım ile İlknur karşı karşıya geldi! Müge Anlı, Selma Hanım'ın daha önce anlattıklarıyla İlknur'un ifadeleri arasındaki çelişkilere dikkat çekerek gerçeğin neden farklı aktarıldığını sorguladı. İlknur ise kayınvalidesinin kendisini almaya geldiğini doğrularken, daha önce birlikte nasıl bir anlatım üzerinde anlaştıkları sorusuna İbrahim'i işaret ederek senaryoyu onun hazırladığını söyledi. Selma Hanım, oğlunun cinayet işlemiş olabileceği iddiasını reddederek onun kimseye zarar vermeyeceğini savundu.

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