13 Ekim 2026, Salı 10:00

İlknur Düzgün'ün son eşinin annesi canlı yayında!

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2016'da kaybolan Mehmet Çabuk'a ne oldu?

27 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Çabuk, 2016 yılında ailesiyle birlikte yaşadığı Osmaniye'den sırrı kadem bastı. Stüdyoya gelen Aynur Çabuk'un şüphesi ağabeyinin cinayete kurban gittiği yönündeydi. Aynur Çabuk, şüphe oklarını ağabeyinden gıyabında boşanıp İbrahim ile evlenen yengesine çevirdi. İddiaların odağındaki yenge İlknur ve İbrahim'in annesi Selma Düzgün stüdyoya geldi.

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