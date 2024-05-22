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22 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00

İsmail Demir'in sosyal medyadan arkadaşı canlı yayında

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36 yaşındaki İsmail Demir'in arkadaşı canlı yayında ailesiyle yüzleşiyor. Ayşe Hanım, İsmail Demir kaybolduğunda polise gittiğini başvuru yapamadığını söyledi. Ailesinin tuhaf davranış sergilediğini iddia etti. Canlı yayındaki kardeşi ise Ayşe Hanım'ın sosyal medyadan çok yüksek paralar kazandığını ama İsmail'in çok düşük kazandığını söyledi. Ayşe Hanım bu iddiaları yalanladı.

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