"İtiraf et" çağrısında bulunan kızı ve Hacı İpek yüzleşiyor!

Müge Anlı'da Hacı İpek'in kızı Tuğba, babasının olayla ilgili kendisine anlattığını öne sürdüğü ayrıntıları canlı yayında aktararak bildiklerini anlatması için yeniden çağrıda bulundu. Tuğba, babasının daha önce yaptığı açıklamaları inkâr ettiğini ancak kendisinin kızının polise ifade vermesi nedeniyle yaşananları gizlemediğini söyledi. Yaklaşık 6 ay önce Hacı İpek'in kendisine, Mikail ve Ceyda'nın 2021 kışında sabaha karşı eve geldiklerini, üzerlerinin kan içinde olduğunu ve araçta kazma ile kürek gördüğünü anlattığını iddia eden Tuğba, bu bilgileri annesine de aktardığını belirtti.