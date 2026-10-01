Kızının "itiraf et" çağrısı yaptığı hacı ipek canlı yayında!

Müge Anlı'da 25 Ocak 2021'den bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın akıbetiyle ilgili Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın anlattığı iddialar ve olayda kullanıldığı öne sürülen beyaz araç gündeme geldi. Ankara'ya 5G ile bağlanılan yayında Mikail'in babası Hacı İpek, kızları Güneş ve Tuğba'nın her ikisinin de kendi evladı olduğunu belirtirken, kızı Tuğba'nın kendisine Elif Merve hakkında bazı bilgiler aktardığını söylediği hatırlatıldı. Hacı İpek, olayla ilgili konuşulanları net olarak hatırlamadığını ve o dönemde birden fazla beyaz araç bulunduğunu söylerken, Naim Bey söz konusu aracın Mikail'in teyzesinin üzerine kayıtlı ve Mikail tarafından kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.