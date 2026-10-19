Mehmet Çabuk’a ait olduğu değerlendirilen cenazeye rastlandı

İbrahim Düzgün'e ait kemikler aranıyordu. Parke taşların orası kazıldı. Bir şey çıkmadı. Daha sonra oraya giren kepçe operatörünün kazdığı istinat duvarına 4 metre kazıldı ize rastlanılmadı. İlk baştan beri konuşulan beton kaplı alana doğru kazıldığında 2,5 metre derinliğinde alanda ilk kemiğe rastlanıldı. Vücut bütünlüğüne ait tüm kemikler bulundu. Göz altındaki isimler Osmaniye Adliyesine sevk edildi.