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23 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

Mikail'in babası ve gizli tanık canlı yayında yüzleşiyor!

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'Elif Merve Yılmaz öldürüldü'' diyen gizli tanık stüdyoda...

Müge Anlı'da 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden 6 yıldır haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Kızı için programa başvuran anne Esin, Elif'in arkadaş çevresi nedeniyle mağdur olduğunu ve bazı kişilerin birliktelik vaadiyle erkekleri kandırdığını anlatırken, yayına bağlanan arkadaşları genç kızın öldürüldüğünü iddia etti. Melisa, Mikail'in kızlara kötü davrandığını, onları dövdüğünü ve özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uyguladığını öne sürerken, bir arkadaşından Elif Merve'nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu iddia etti. Hacı İpek Bey bu iddiaya tepki göstererek bahçenin Mikail'e ait olup olmadığının belli olmadığını söylerken, Melisa da söz konusu yerin Mikail'in kendi bahçesi olduğunu söylemediğini belirtti.

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