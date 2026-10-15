Şüphelerin odağındaki eski eş canlı yayında...

Müge Anlı'da 2016 yılından bu yana kayıp olan Mehmet Çabuk'un akıbeti araştırılırken, eşi İlknur İbrahim'le nasıl tanıştığını ve birlikte Osmaniye'den ayrılma sürecini anlattı. Hakkındaki suçlamaları reddeden İlknur, Mehmet'in nerede olduğunu bilmediğini savunarak İbrahim'e çağrıda bulundu ve iki çocuğunun yaşananlardan etkilenmemesini istedi. Aynur Çabuk ise İlknur'un yıllardır kendisinden önemli bilgileri sakladığını öne sürerek ağabeyinin kimliğinin İbrahim tarafından kullanıldığını dahi bilmediğini söyledi. İlknur, İbrahim'le internet üzerinden hayvan ticareti sayesinde tanıştığını, daha sonra onu Mehmet'le kendisinin tanıştırdığını ve İbrahim'in bir dönem aynı apartmanda yaşadığını anlattı.