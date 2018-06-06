AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
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