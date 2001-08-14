|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞİT ALKAN
|0
|%0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BULUT
|0
|%0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN AKSOY
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TOYDAŞ
|0
|%0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMET CAN HALLAÇ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA POLAT
|0
|%0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL FIRAT
|0
|%0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KORKUT
|0
|%0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÖNCEBE
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ÇETİNKAYA
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN ORHAN
|0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TURAN
|0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TURAN
|0
|%0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZDEMİR
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AZIK
|0
|%0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAKAN
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KARADEMİR
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KELEŞ
|0
|%0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL DURĞUT
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ARICI
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLFER AĞIR
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL UYSAL
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN OKUTAN
|0
|%0
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