YAYLAKONAK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.83|6.944REŞİT ALKAN
|%38.62 6.907
|%2.27 406
|%0 0
|%1.23 220
|%0 0
|%19.05 3.407
|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.60 1.416
|%0.84 40
|%0.90 43
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%68.67 3.285
|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.17|950ERKAN AKSOY
|%42.04 724
|%0.35 6
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.44 42
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.61 6.137
|
%40.32|6.949İSKENDER YILDIRIM
|%0.84 145
|%0 0
|%0.35 60
|%0.58 100
|%22.30 3.844
|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.73|14.617MEMET CAN HALLAÇ
|%0 0
|%0.86 353
|%0 0
|%7.33 2.999
|%0.39 161
|%55.68 22.774
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.43 28.285
|
%49.74|51.299ABDURRAHMAN TUTDERE
|%0 0
|%0.81 835
|%2.66 2.742
|%0.99 1.022
|%18.37 18.941
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%70.84|1.450HALİL FIRAT
|%1.42 29
|%1.47 30
|%3.37 69
|%4.93 101
|%0 0
|%17.98 368
|
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.33|1.880MEHMET KORKUT
|%0.34 11
|%1.59 52
|%0.24 8
|%0 0
|%0 0
|%40.50 1.328
|
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.29|1.131ERCAN ÖNCEBE
|%47.44 1.067
|%1.65 37
|%0.36 8
|%0.09 2
|%0 0
|%0.18 4
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%74.30|558İSMET ÇETİNKAYA
|%0 0
|%2.26 17
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.44 176
|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.23|650ORHAN ORHAN
|%0 0
|%43.76 515
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.02 12
|
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%66.11|759MAHMUT TURAN
|%0 0
|%2.53 29
|%26.48 304
|%0 0
|%0 0
|%4.88 56
|
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.07|717MEHMET TURAN
|%0 0
|%47.42 653
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.51 7
|
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.84 576
|%0 0
|
%50.50|608MİKTAT ÇETİN
|%0 0
|%0 0
|%0.33 4
|%1.33 16
|
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.91|396ALİ AZIK
|%28.31 274
|%0.93 9
|%0 0
|%0 0
|%26.24 254
|%3.62 35
|
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.80 586
|%0 0
|
%54.82|717ABUZER YAKAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.38 5
|
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.74|625İBRAHİM KARADEMİR
|%40.04 426
|%0.56 6
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.66 7
|
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.69 148
|
%34.44|663HASARİ TALAŞ
|%0.42 8
|%0.36 7
|%26.86 517
|%0 0
|%30.23 582
|
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%6.19 86
|
%50.83|706VEYSEL KORKMAZ
|%42.33 588
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.65 9
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%3.51 81
|%25.69 593
|%0.13 3
|%9.27 214
|
%53.47|1.234HÜSEYİN UZUN
|%4.77 110
|%3.16 73
|
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.68 774
|
%45.08|1.036NEJDET ARICI
|%1.04 24
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.19 464
|
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.91 603
|%0 0
|%2.85 43
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%57.25 865
|
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.64 9
|
%58.88|832ABUZER AYDIN
|%0.21 3
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%40.27 569
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.57|6.637
|%36.09 6.376
|%4.92 870
|%0 0
|%2.09 369
|%0 0
|%19.32 3.413
|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.33|1.571
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%66.67 3.142
|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.57|873
|%36.80 623
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%11.64 197
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.32 5.863
|
%37.82|6.462
|%4.78 817
|%0 0
|%0.72 123
|%0 0
|%22.36 3.820
|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.32|13.911
|%0 0
|%1.89 768
|%0 0
|%9.43 3.822
|%0 0
|%54.36 22.035
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.67 30.357
|
%41.38|42.338
|%0 0
|%1.24 1.264
|%5.18 5.299
|%0.52 533
|%22.02 22.526
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%66.31|1.313
|%2.73 54
|%0 0
|%0 0
|%6.97 138
|%0 0
|%23.99 475
|
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.69|1.791
|%0 0
|%7.54 247
|%0.85 28
|%0 0
|%0 0
|%36.92 1.209
|
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.89|1.115
|%48.37 1.081
|%0 0
|%0 0
|%0.27 6
|%0 0
|%1.48 33
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%100.00|650
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.55|641
|%0 0
|%43.24 499
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.21 14
|
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%76.83|766
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%23.17 231
|
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.09|740
|%0 0
|%44.44 608
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.46 20
|
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.88 566
|%0 0
|
%50.93|602
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.18 14
|
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.65|402
|%36.48 336
|%0 0
|%13.57 125
|%0 0
|%0 0
|%6.30 58
|
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.06 575
|%0 0
|
%55.17|720
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.77 10
|
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.46|591
|%40.26 407
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.29 13
|
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%9.47 180
|
%34.05|647
|%0 0
|%0 0
|%27.47 522
|%0 0
|%29.00 551
|
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.56 168
|
%45.89|614
|%40.21 538
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.35 18
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%4.97 112
|%32.56 734
|%0 0
|%7.85 177
|
%51.02|1.150
|%0 0
|%3.59 81
|
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.53 780
|
%45.64|1.031
|%1.73 39
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%18.11 409
|
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.22 542
|%0 0
|%3.60 51
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%58.18 825
|
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%1.84 26
|
%63.25|895
|%0 0
|%0 0
|%3.25 46
|%0 0
|%31.66 448
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABUZER AYDIN
|818
|%54.68
|
|HASAN KARAKAYA
|470
|%31.42
|
|KEMAL YİĞİT
|198
|%13.24
|
|YUNUS BİŞKİN
|8
|%0.53
|
|ATİLLA AKAN
|2
|%0.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HASAN KARAKAYA
|658
|%47.58
|
|MOLLA YAKARYILMAZ
|537
|%38.83
|
|ALİ RIZA BÜYÜKKAYA
|178
|%12.87
|
|ABDURRAHMAN ŞAHAN
|10
|%0.72
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HASAN KARAKAYA
|566
|%47.64
|
|MOLLA YAKARYILMAZ
|474
|%39.90
|
|HÜSEYİN GÜLTEKİN
|130
|%10.94
|
|SAİT KARAYILAN
|17
|%1.43
|
|BEKİR KARAKUŞ
|1
|%0.08