AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL SALMAN 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ZAVLAK 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET US 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL DEMİRCİOĞLU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN DİNÇER 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET DEMİRYÜREK 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÜNSAL 0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ SOLAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HACI HÜSEYİN CANSU 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KAV 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BAYMIŞLIOĞLU 0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN AKYOL 0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KÖKSAL 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YİĞİT 0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ ASLAN 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT ÇEVİK 0 %0 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
METİN DAĞ 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BAYLAN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ALTINSOY 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF KÜRLEK 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER OK 0 %0 Detay