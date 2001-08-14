|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT KARABULUT
|0
|%0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|0
|%0
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN CAN
|0
|%0
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|0
|%0
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SASON
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN DEMİR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GEYLANİ
|0
|%0
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT KARABULUT
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA KIYANÇ
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BİL
|0
|%0
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