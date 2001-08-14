AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL TURHAN 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
REFİK YILMAZ 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA IŞIK 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ ATAŞ 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER TABAN 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
KAĞAN MEHMET USTA 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZKAN 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DOĞRU 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT EROL 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN DİNCER 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
CELİL ÇOLAK 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN TAYIR 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR AYDIN 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÜNDAR 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY YILMAZ 0 %0 Detay