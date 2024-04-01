OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.78|4.150KAMİL TURHAN
|%9.62 691
|%0 0
|%3.45 248
|%0 0
|%0 0
|%29.15 2.094
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.35 24.857
|
%51.41|36.156ŞÜKRÜ DEVİREN
|%0 0
|%1.60 1.124
|%1.47 1.031
|%0.33 229
|%9.85 6.926
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.86|22.011MUSTAFA IŞIK
|%25.63 12.862
|%0 0
|%3.22 1.617
|%1.56 781
|%0.36 182
|%25.36 12.728
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.58 1.954
|
%43.56|1.999HAŞİM ALİ ARIKAN
|%0 0
|%0.92 42
|%0 0
|%0 0
|%12.94 594
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.33|68.406ALPER TABAN
|%12.07 19.055
|%0 0
|%2.86 4.511
|%2.71 4.280
|%0.32 509
|%38.71 61.108
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.04|10.654KAĞAN MEHMET USTA
|%21.59 6.384
|%0 0
|%18.58 5.493
|%0.31 93
|%0.29 87
|%23.18 6.854
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.05 15.546
|%22.18 11.474
|%0 0
|
%35.15|18.182FATİH KARABATI
|%1.88 973
|%0.76 393
|%9.99 5.166
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.28|3.890ALİ DOĞRU
|%6.58 553
|%0 0
|%38.09 3.202
|%0 0
|%1.75 147
|%7.30 614
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.34|14.726FERHAT EROL
|%23.61 10.428
|%0 0
|%1.17 516
|%1.53 675
|%3.75 1.656
|%36.61 16.170
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.34 25.291
|
%54.99|38.265DENİZ DALGIÇ
|%0 0
|%2.66 1.848
|%0.33 227
|%0.04 26
|%5.65 3.932
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.38|32.295ŞÜKRÜ ERDEM
|%33.13 21.671
|%7.70 5.034
|%0.33 219
|%0 0
|%9.46 6.185
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.67 83.958
|
%59.67|181.033ŞADİ ÖZDEMİR
|%0 0
|%1.89 5.739
|%0.86 2.620
|%0.14 437
|%9.76 29.628
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.85|6.048ALİ OSMAN TAYIR
|%5.98 825
|%0 0
|%41.06 5.663
|%0 0
|%3.94 544
|%5.16 711
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.13|17.467BEKİR AYDIN
|%30.63 14.809
|%0 0
|%5.35 2.588
|%0.88 424
|%0.23 110
|%26.78 12.945
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.80 185.838
|
%46.36|227.876ERKAN AYDIN
|%0 0
|%1.99 9.806
|%1.65 8.118
|%0.08 377
|%12.12 59.568
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%22.03 7.599
|%30.51 10.523
|
%33.92|11.699ERCAN ÖZEL
|%3.10 1.069
|%0 0
|%10.45 3.604
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.07|151.377OKTAY YILMAZ
|%34.51 118.536
|%0 0
|%2.30 7.908
|%4.05 13.915
|%0.05 160
|%15.01 51.560
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.02|4.106
|%12.51 885
|%0 0
|%3.70 262
|%0 0
|%0 0
|%25.77 1.824
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.91 25.113
|
%47.60|33.285
|%0 0
|%2.45 1.714
|%1.87 1.305
|%0 0
|%12.17 8.512
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.57|22.195
|%25.41 12.654
|%0 0
|%3.25 1.620
|%1.65 824
|%0.47 232
|%24.64 12.268
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.42|1.921
|%41.84 1.895
|%0 0
|%1.44 65
|%0 0
|%0 0
|%14.31 648
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.55|69.996
|%15.19 23.863
|%0 0
|%3.42 5.379
|%2.93 4.597
|%0 0
|%33.92 53.295
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.25|10.626
|%25.91 7.595
|%0 0
|%16.41 4.809
|%0.37 109
|%0 0
|%21.07 6.175
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.15|16.045
|%25.68 13.229
|%0 0
|%28.46 14.659
|%2.08 1.069
|%0 0
|%12.63 6.508
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.81|3.871
|%10.23 846
|%0 0
|%29.31 2.424
|%0 0
|%4.62 382
|%9.02 746
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.66|15.526
|%25.76 11.217
|%0 0
|%1.99 867
|%2.23 973
|%3.01 1.311
|%31.34 13.643
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.27 23.774
|
%53.63|37.202
|%0 0
|%3.11 2.155
|%0.51 355
|%0 0
|%8.48 5.883
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%46.52|30.186
|%32.55 21.125
|%8.65 5.610
|%0.39 253
|%0 0
|%11.89 7.719
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.34 82.845
|
%56.76|171.965
|%0 0
|%2.58 7.820
|%1.10 3.338
|%0.25 764
|%11.96 36.231
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.52|6.082
|%9.44 1.290
|%0 0
|%34.31 4.687
|%0 0
|%0 0
|%11.73 1.602
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.96|17.256
|%32.87 15.773
|%0 0
|%7.32 3.511
|%0.86 413
|%0 0
|%23.00 11.040
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.83 185.527
|
%43.18|211.748
|%0 0
|%2.42 11.883
|%1.89 9.272
|%0 0
|%14.67 71.930
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%24.10 8.250
|%28.94 9.906
|
%29.43|10.075
|%3.37 1.152
|%0 0
|%14.16 4.846
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.89|146.993
|%33.81 115.847
|%0 0
|%2.43 8.313
|%4.46 15.294
|%0 0
|%16.41 56.241
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA DÜNDAR
|262.992
|%50.59
|
|ERKAN AYDIN
|236.682
|%45.53
|
|GÖKHAN GERÇEK
|10.181
|%1.96
|
|ŞABAN DEMİR
|4.936
|%0.95
|
|KIVANÇ BOZACI
|1.804
|%0.35
|
|NAZİF KARA
|1.660
|%0.32
|
|HAKAN ÖZKUL
|849
|%0.16
|
|DOĞAN ATASOY
|742
|%0.14
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA DÜNDAR
|237.728
|%47.32
|
|ERKAN AYDIN
|158.082
|%31.47
|
|NECATİ ÖZENSOY
|69.733
|%13.88
|
|GÖKHAN GERÇEK
|21.002
|%4.18
|
|NURİ BAYGINDIR
|7.155
|%1.42
|
|SELAHATTİN ÇELT
|2.764
|%0.55
|
|NAİLE ŞENYUVA
|1.417
|%0.28
|
|NECMETTİN ŞENGÜL
|1.139
|%0.23
|
|ALİ GARAÇOĞLU
|1.044
|%0.21
|
|AYDIN TEZCAN
|958
|%0.19
|
|MEHMET HANİFİ FAKIOĞLU
|565
|%0.11
|
|AHMET ÜSTÜN
|539
|%0.11
|
|FUAT AKYAPAK
|266
|%0.05
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA DÜNDAR
|188.539
|%44.62
|
|DENİZHAN SEZGİN
|89.163
|%21.10
|
|BASRİ SÖNMEZ
|63.278
|%14.98
|
|YAKUP AKTAŞ
|40.550
|%9.60
|
|GÖKHAN GERÇEK
|16.468
|%3.90
|
|KEMAL MÜEZZİNOĞLU
|6.755
|%1.60
|
|RECEP KURU
|5.157
|%1.22
|
|ALİ GARAÇOĞLU
|5.095
|%1.21
|
|ERNAİL AKBULUT
|4.674
|%1.11
|
|FATMA ÖZTÜRK
|1.913
|%0.45
|
|HÜSEYİN İSPAH
|500
|%0.12
|
|NUR GÜR
|409
|%0.10