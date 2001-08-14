|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ŞALTU
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAHADIR ÜNLÜ
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZEL
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
|%0
|Detay
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇİZİKCİ
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT ARPA
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TOYDEMİR
|0
|%0
|Detay
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SEÇGEL
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER YILDIRIM
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER İSBİR
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN SERDAR KURŞUN
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TÖK
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ TORUN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇELİK
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN YALÇIN
|0
|%0
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