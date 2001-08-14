|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDİRHAN AKYOL
|0
|%0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHİYE ARSLAN
|0
|%0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT ARZU
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SUAT AKMEŞE
|0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|FELAT AYGÖREN
|0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT SEYDAOĞLU
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ATABEY
|0
|%0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH KAYHAN
|0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT MEHMETOĞLU
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA FIRAT
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN YİĞİT
|0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK YEPREM
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALIK TUNCAY
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET IŞIKTAŞ
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DİLEK
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ASENA
|0
|%0
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