AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
BEDİRHAN AKYOL 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
BEHİYE ARSLAN 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT ARZU 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SUAT AKMEŞE 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
FELAT AYGÖREN 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT SEYDAOĞLU 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ATABEY 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH KAYHAN 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
FUAT MEHMETOĞLU 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA FIRAT 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN YİĞİT 0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK YEPREM 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALIK TUNCAY 0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET IŞIKTAŞ 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DİLEK 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ASENA 0 %0 Detay