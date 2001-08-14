|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN CUMUR
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP TUNA
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ YILDIZ
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP DEMİRCAN
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN SÜBEKCİ
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TÜRKMEN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK ÖZLÜ
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ SAVAŞ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KILIÇ
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ERCAN
|0
|%0
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