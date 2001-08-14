AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN CUMUR 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP TUNA 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ YILDIZ 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP DEMİRCAN 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN SÜBEKCİ 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TÜRKMEN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK ÖZLÜ 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ SAVAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KILIÇ 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ERCAN 0 %0 Detay