AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK DEMİRAĞ 0 %0 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH GUGUK 0 %0 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
ERGÜN BAKIRHAN 0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT KOCA 0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
RÜŞAN ÖZDEN 0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARADERE 0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SÜLEYMANOĞLU 0 %0 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN BODUROĞLU 0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU 0 %0 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ESAT AYYILDIZ 0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ŞENTÜRK 0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER HIDIR 0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BAYRAM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ DEMİR 0 %0 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DUZCU 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN KALINTAŞ 0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EREN 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖNAL 0 %0 Detay