|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ KAHRAMAN
|0
|%0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR PEHLİVAN
|0
|%0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZER
|0
|%0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SEZGİN
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAYA
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF MURAT PARLAK
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|0
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR HEYBELİ
|0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YURDABAK
|0
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GÖÇER
|0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OĞUZ BAKIR
|0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜRMELİ YAĞCI
|0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZATA
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ARIKAN
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN TURHAN
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN AKBULUT
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KUTSAL
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KELEK
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ ERDOĞAN
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÖZDEMİR
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ÖZTÜRK
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMÜR YORULMAZ
|0
|%0
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