|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ARSLAN
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ŞENGÜL
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL COŞKUN
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ÖZDOĞAN
|0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İLMEK
|0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YALÇIN
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT ŞAHİN
|0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ESAT ÖZTÜRK
|0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT TAŞYAPAN
|0
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