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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

FELAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • FELAHİYE Toplam Seçmen 4.967
  • Açılan Sandık 22
  • Kullanılan Oy 3.843
  • Geçerli Oy 3.620
  • Geçersiz Oy 223
  • Katılım Oranı %77.37
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ŞEREF GÜLESER cumhuriyet-halk-partisi
ŞEREF
GÜLESER
%52.73 1.909 Oy
VURAL COŞKUN adalet-ve-kalkinma-partisi
VURAL
COŞKUN
%42.57 1.541 Oy
AYCAN KARADAVUT yeniden-refah-partisi
AYCAN
KARADAVUT
%2.13 77 Oy
ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN iyi-parti
ALİ DİNÇER
KUZUGÜDEN
%1.22 44 Oy
EMİN GÖNEN saadet-partisi
EMİN
GÖNEN
%0.50 18 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.33 12 Oy
Zafer Partisi
%0.33 12 Oy
Milli Yol Partisi
%0.19 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.967
  • Kullanılan Oy 3.843
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.19 1.698 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.36 1.560 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.39 122 Oy
İyi Parti
%2.53 91 Oy
Zafer Partisi
%1.86 67 Oy
Saadet Partisi
%0.75 27 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.36 13 Oy
Vatan Partisi
%0.28 10 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.17 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.05 1.913
%46.21|2.007
MUSTAFA DURSUN 		%0 0 %6.19 269 %0 0 %0 0 %3.55 154
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %7.86 1.319
%45.08|7.565
SELAHATTİN METİN 		%28.89 4.847 %0 0 %0 0 %18.17 3.049
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.13|14.523
ADEM ŞENGÜL 		%5.03 2.023 %0 0 %12.78 5.139 %0 0 %0 0 %46.05 18.511
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.57 1.541
%52.73|1.909
ŞEREF GÜLESER 		%0 0 %1.22 44 %0 0 %0 0 %3.48 126
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.04|3.226
BİLAL ÖZDOĞAN 		%4.22 349 %0 0 %1.98 164 %0 0 %8.83 730 %45.92 3.794
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.86|8.291
MUSTAFA İLMEK 		%3.79 700 %0 0 %12.16 2.247 %0 0 %0 0 %39.19 7.243
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.45|74.231
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 		%15.43 32.313 %0 0 %11.39 23.855 %0.96 2.018 %0.14 285 %36.62 76.686
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.25|111.300
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 		%14.53 43.419 %0 0 %14.53 43.413 %0.53 1.581 %0.12 360 %33.04 98.744
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.17 261
%70.14|1.997
HALİT DEMİR 		%9.24 263 %0 0 %0 0 %11.45 326
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%33.30|5.082
DENİZ YAĞAN 		%31.18 4.758 %4.02 613 %0 0 %0 0 %31.51 4.808
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.72 3.160
%36.48|3.523
BEKİR AYYILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0 0 %30.80 2.975
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.93|3.602
ÖMER FARUK EROĞLU 		%38.52 3.021 %0 0 %0.36 28 %0 0 %15.20 1.192
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50|27.760
MUSTAFA YALÇIN 		%17.50 14.498 %0 0 %25.43 21.070 %0 0 %0 0 %23.58 19.536
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.41 5.132 %0 0 %0 0
%54.61|7.491
OSMAN KOÇ 		%0 0 %0 0 %7.98 1.094
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|9.778
ESAT ÖZTÜRK 		%2.40 533 %0 0 %9.53 2.113 %0 0 %0 0 %43.97 9.748
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.90|4.324
HALİT TAŞYAPAN 		%11.61 1.198 %0 0 %41.78 4.311 %0 0 %0 0 %4.71 486
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.36 1.847
%43.37|1.891
 %0 0 %9.31 406 %0 0 %0 0 %4.95 216
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %10.42 1.740
%43.41|7.246
 %26.76 4.466 %0 0 %0 0 %19.41 3.239
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.91|14.358
 %6.45 2.578 %0 0 %12.11 4.842 %0 0 %0 0 %45.53 18.202
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36 1.560
%47.19|1.698
 %0 0 %2.53 91 %0 0 %0 0 %6.92 249
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.58|3.586
 %5.37 442 %0 0 %2.65 218 %0 0 %0 0 %48.40 3.983
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.35|7.817
 %7.58 1.399 %0 0 %12.22 2.256 %0 0 %0 0 %37.85 6.988
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.84|72.889
 %15.85 33.160 %0 0 %11.34 23.722 %0.90 1.886 %0 0 %37.07 77.571
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.96|110.483
 %15.41 46.068 %0 0 %12.92 38.632 %0 0 %0 0 %34.71 103.771
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.98 283
%60.14|1.705
 %9.10 258 %0 0 %0 0 %20.78 589
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.34|4.720
 %30.79 4.637 %6.27 944 %0 0 %0 0 %31.60 4.758
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %31.04 2.959
%34.82|3.320
 %2.72 259 %0 0 %0 0 %31.42 2.996
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.20|3.358
 %38.83 3.018 %0 0 %0 0 %0 0 %17.97 1.397
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.72|27.069
 %18.99 15.706 %0 0 %22.19 18.352 %0 0 %0 0 %26.10 21.594
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28 5.517 %0 0 %0 0
%48.14|6.593
 %0 0 %0 0 %11.57 1.585
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.21|10.207
 %3.18 702 %0 0 %10.21 2.255 %0 0 %0 0 %40.40 8.925
YEŞİLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.622
 %13.33 1.370 %0 0 %35.65 3.664 %0 0 %0 0 %6.04 621
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VURAL COŞKUN 1.703 %43.80
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ZAYİT ACI 1.112 %28.60
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BARIŞ GÖVEÇ 82 %2.11
Saadet Partisi
SAADET 		SİNAN TAŞÇI 61 %1.57
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VURAL COŞKUN 1.753 %44.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ZAYİT ACI 1.287 %32.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		GÜRSEL KISIR 885 %22.22
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ÇİLSAL 34 %0.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		GAMZE SOĞMAN 15 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞABAN GÜLMEZ 9 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		GÜRSEL KISIR 595 %45.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CEMAL ACER 492 %37.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HACI ALİ KISIR 211 %16.16
Saadet Partisi
SAADET 		SAMİ KILIÇKAYA 4 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BEHZATİ UÇAR 4 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.029 %52.80
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.334 %34.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		92 %2.39
Saadet Partisi
SAADET 		71 %1.85
Vatan Partisi
VATAN 		14 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.31
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.700 %43.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.334 %33.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		844 %21.43
Saadet Partisi
SAADET 		29 %0.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14 %0.36
Demokrat Parti
DP 		11 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		4 %0.10
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		568 %44.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		465 %36.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		235 %18.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12 %0.94
Kaynak: Anadolu Ajansı