|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT YAYLA
|0
|%0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜN
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA KARATAŞ
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT MAHİR ALTAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|0
|%0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN TALAY
|0
|%0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF KAYIK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TUNA
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN CEYLAN
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM VATANSEVER
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN ÇÖLGEÇEN
|0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NALBANT
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALTUĞ ERDEM
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ARI
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|DİNDAR SEÇEN
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MECİT GÖNTÜRK
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDEF YÜRÜKON
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE ÇİĞDEM ZAĞRA ÖZ
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KASAP
|0
|%0
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