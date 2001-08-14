|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KOYAK
|0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ KULİK
|0
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR KOCAMAN
|0
|%0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZOĞUL
|0
|%0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BURSA
|0
|%0
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CEYHAN
|0
|%0
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM AKÇADURAK
|0
|%0
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇALIŞKAN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL SARAÇOĞLU
|0
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL DEMİRCİ
|0
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KULAT
|0
|%0
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BASRİ METE
|0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZDEN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ORAN
|0
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YAZKAN
|0
|%0
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN OKUMUŞ
|0
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN TAŞGIN
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT ONAR
|0
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ŞİMŞEK
|0
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM ŞAHİN
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN DEMİRAY
|0
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDUN AKTAY
|0
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YAVUZ
|0
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT YOL
|0
|%0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN KORKMAZ
|0
|%0
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN UYGUN
|0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KARAKAŞ
|0
|%0
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