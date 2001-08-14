AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KOYAK 0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ KULİK 0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR KOCAMAN 0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZOĞUL 0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BURSA 0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CEYHAN 0 %0 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM AKÇADURAK 0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL SARAÇOĞLU 0 %0 Detay
PAZARLAR
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BİLAL DEMİRCİ 0 %0 Detay
SİMAV
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AHMET KULAT 0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BASRİ METE 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZDEN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
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YAKUP ORAN 0 %0 Detay
BALIKÖY
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HASAN YAZKAN 0 %0 Detay
ÇİTGÖL
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İLHAN OKUMUŞ 0 %0 Detay
ÇUKURCA
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EMİN TAŞGIN 0 %0 Detay
DEMİRCİ
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CAHİT ONAR 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
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ERCAN ŞİMŞEK 0 %0 Detay
GÖKLER
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KERİM ŞAHİN 0 %0 Detay
GÜNEY
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MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
KURUÇAY
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ERHAN DEMİRAY 0 %0 Detay
KUŞU
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FERİDUN AKTAY 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM YAVUZ 0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT YOL 0 %0 Detay
TEPECİK
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ADNAN KORKMAZ 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
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SÜLEYMAN UYGUN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL KARAKAŞ 0 %0 Detay