|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞET DOYGUN
|0
|%0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN BARAN
|0
|%0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ PINAR
|0
|%0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN GÜZEL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH ÖZDEMİR
|0
|%0
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ UĞURLU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN ÇAMUR
|0
|%0
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ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFA EROL
|0
|%0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHTEREM DEMİR
|0
|%0
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAZLI BATTAL
|0
|%0
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL ALTUNKAYNAK
|0
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT SOYLU
|0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SOYLUGAN
|0
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRAY TOK
|0
|%0
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜSTEM CULLAZ
|0
|%0
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAMAR
|0
|%0
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ŞAYHAN
|0
|%0
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM UZAN
|0
|%0
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
|BABAOĞLAN ALTUN
|0
|%0
|Detay
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN YILMAZ
|0
|%0
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL DEMİRALP
|0
|%0
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAMMA ÖZTÜRK
|0
|%0
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KURT
|0
|%0
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TERECİ
|0
|%0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL TOPAL
|0
|%0
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|0
|%0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA GÜNAY
|0
|%0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN YURTSEVER
|0
|%0
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ALP
|0
|%0
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