AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞET DOYGUN 0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN BARAN 0 %0 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ PINAR 0 %0 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN GÜZEL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ UĞURLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN ÇAMUR 0 %0 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
SAFA EROL 0 %0 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHTEREM DEMİR 0 %0 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
FAZLI BATTAL 0 %0 Detay
BAHÇELİ
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SERDAL ALTUNKAYNAK 0 %0 Detay
BOZKÖY
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ÜMİT SOYLU 0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SOYLUGAN 0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAY TOK 0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
RÜSTEM CULLAZ 0 %0 Detay
DÜNDARLI
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MUSTAFA KAMAR 0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ŞAYHAN 0 %0 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM UZAN 0 %0 Detay
HACIABDULLAH
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BABAOĞLAN ALTUN 0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN YILMAZ 0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL DEMİRALP 0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
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ŞAMMA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KURT 0 %0 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TERECİ 0 %0 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL TOPAL 0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 0 %0 Detay
SAZLICA
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MUSA GÜNAY 0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN YURTSEVER 0 %0 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ALP 0 %0 Detay