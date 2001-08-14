AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
SAİD YAŞIYAN 0 %0 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ALTUN 0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSHAK KARAHAN 0 %0 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN KALÇA 0 %0 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRHAN KUTLUATA 0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT ÖZER 0 %0 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM KAZİM BEKAR 0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDİ EKŞİ 0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SAFFET METE 0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMİ METİN 0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM KILIÇ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA SARUHAN 0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALAETTİN SERDAR 0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAMALİ SARI 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA SUREYYA BALCI 0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KARA 0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN TOPÇU 0 %0 Detay