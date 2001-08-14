|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİD YAŞIYAN
|0
|%0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ALTUN
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSHAK KARAHAN
|0
|%0
|Detay
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN KALÇA
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRHAN KUTLUATA
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT ÖZER
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM KAZİM BEKAR
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDİ EKŞİ
|0
|%0
|Detay
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFFET METE
|0
|%0
|Detay
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHMİ METİN
|0
|%0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM KILIÇ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA SARUHAN
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAETTİN SERDAR
|0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAMALİ SARI
|0
|%0
|Detay
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA SUREYYA BALCI
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KARA
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TOPÇU
|0
|%0
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