|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TOPALOĞLU
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM MARAŞ
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KESKİN
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT KILIÇ
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SANDIKÇI
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENDER GÜR
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT İKİZ
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN KURNAZ
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SARICAOĞLU
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN ÖZEL
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CANDAL
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL KUL
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜL
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KIYMA
|0
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