AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM ERDEM 0 %0 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
CEVHER ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT KARAATAY 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM OLĞAÇ 0 %0 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
TEYYAR ÖZCAN 0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
NECAT CELLEK 0 %0 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
İDHAM AYDIN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
TAYYAR LALE 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRGÜN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
FERZENT ÇİÇEK 0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN NAS 0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AKGÜN 0 %0 Detay