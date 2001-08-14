|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM ERDEM
|0
|%0
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVHER ÇİFTÇİ
|0
|%0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT KARAATAY
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM OLĞAÇ
|0
|%0
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEYYAR ÖZCAN
|0
|%0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECAT CELLEK
|0
|%0
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
|İDHAM AYDIN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYYAR LALE
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRGÜN ÖZDEMİR
|0
|%0
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERZENT ÇİÇEK
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN NAS
|0
|%0
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKGÜN
|0
|%0
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